Подмосковье 26 февраля 2024, 21:51 Спортсмен из Домодедова Павел Савелов завоевал серебро на международном турнире по большому теннису Unsplash

Читать 360tv в

Павел Савелов из Домодедова стал серебряным призером на международном турнире по большому теннису. Соревнования прошли в Казахстане.

Перед этим юный теннисист представлял Домодедово в составе сборной Московской области. Тогда его команда одержала победу на первенстве России среди юниоров.

Реклама

Павел начал заниматься теннисом в возрасте 8 лет. Сейчас, в свои 17 лет, он достиг высокого уровня и стал мастером спорта Российской Федерации. Его тренер — опытный специалист, мастер спорта международного класса Андрей Коротченя. Под руководством тренера Павел развивает свои навыки и стремится войти в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».