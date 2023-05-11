Подмосковье 11 мая 2023, 13:19 Спортсмен из Балашихи стал чемпионом мира по смешанному рукопашному бою Анна Епихова

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Житель Балашихи Роман Новиков стал чемпионом мира по смешанному рукопашному бою. Соревнования прошли в Москве в спортивном комплексе «Содружество».

«На чемпионат к нам приехало около 190 спортсменов из разных регионов России, а также из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана. Мы пригласили почетных гостей, среди которых Герой России Александр Головашкин», — отметил главный секретарь Федерации смешанного рукопашного боя России Александр Боровков.

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Роман Новиков выступал в абсолютной весовой категории. Его вес составляет 120 килограммов. В этой же категории было заявлено еще пять спортсменов. В финальном поединке противник Новикова отказался от боя, и чемпионский титул достался спортсмену из Балашихи.

«У меня сегодня был дебют: за свою карьеру я еще ни разу не оставался в октагоне один. Почему соперник отказался от боя, я не знаю, но в зале он присутствовал. В моем арсенале теперь 30 побед и ни одного поражения», — поделился Новиков.

Начальник боевого отделения спецназа Александр Головашкин отметил значимость проведения подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи и сплочения нации.

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