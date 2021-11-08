Спортсмен из Балашихи сдвинул поезд в честь Дня народного единства

Представитель проекта «Сильнейшая нация мира», спортсмен из Балашихи Роман Новиков протащил за 49 секунд железнодорожный состав весом более 370 тонн на расстояние в 9,5 метра.

Передвинуть состав спортсмен смог при помощи специальных ремней. Передвигался Новиков по специальным креплениям, установленным прямо на рельсы. Сам атлет признался, что успешно выступил только со второй попытки.

«Вначале я неправильно закрепил оборудование, из-за этого смог сдвинуть состав только на 2,7 метра. Но, как говорится, первый блин комом, и со второй попытки мне удалось осуществить запланированное», — поделился Роман Новиков.

Он отметил, то приурочил свое выступление к Дню народного единства. По словам спортсмена, только сообща россияне могут справиться с любыми проблемами.

Роман Новиков работает тренером спортивного клуба «Богатырь» в Железнодорожном, состоит в Федерации силового многоборья России, а также входит в лигу «Сильнейшая нация мира». Главная цель этого спортивного проекта — популяризация спорта и здорового образа жизни.

«Ничего нового в том, что атлеты делают уникальные достижения, нет. Ведь еще в древности силачи совершали подвиги, благодаря чему память о них живёт до сих пор. Но такие события очень важны и эффективны, чтобы привлечь внимание людей не только к самому спортсмену и его мастерству, но и к спорту в целом», — подчеркнул президент спортивной лиги «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Выступление Романа Новикова прошло в Железнодорожном в минувший четверг, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства. Праздничную дату в России отмечают с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских захватчиков во время Смутного времени.