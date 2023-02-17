Подмосковье 17 февраля 2023, 12:57 Спортсмен из Балашихи победил на международном турнире по боксу в Марроко

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Спортсмен из Балашихи победил на международном турнире по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. В интервью телеканалу «360» Дмитрий Двали рассказал о том, как встречали русских в Марракеше.

Турнир проходил с 31 января по 11 февраля. В нем приняли участие 200 спортсменов из 53 стран. Сборная команда России завоевала 22 медали и заняла первое общекомандное место.

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Чемпион России Дмитрий Двали на турнире сражался в весовой категории 51–54 килограмма. В полуфинале боксер победил представителя Иордании, а в финале сошелся со спортсменом из Марокко.

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Подготовка к турниру заняла две недели, перед финальным боем Дмитрий изучал технику противника через социальные сети, искал видео и вместе с тренером разрабатывал тактику.

«Получилось выиграть первый раунд, потом второй. Мне сказали, что сейчас (в третьем раунде — прим. ред.) он на меня кинется, потому что ему ничего не оставалось. И тут просто кто кого обыграет. Я понимал, что мне вообще нельзя ошибаться, нельзя мне ему уступать», — рассказал боксер Дмитрий Двали.

В финал попали всего три марокканских боксера, и все они боксировали с русскими. Наши соотечественники одержали победу в каждом из этих боев.

«Двенадцать раз за этот вечер гимн России играл на стадионе в городе Марракеш. Это нас очень сильно мотивировало. Мы первооткрыватели. Нам первым разрешили гимн и флаг на международных соревнованиях. На открытии соревнований мне доверили нести наш флаг. Это гордость, мы патриоты нашей страны. Старался как можно сильнее им махать, чтобы все видели», — поделился Дмитрий.

После победы в финале Дмитрий вновь показал зрителям российский флаг уже на своей майке.

«Обстановка была очень хорошая, вообще никаких косых взглядов, какого-то предвзятого отношения. Когда гуляли по улицам, все нам кричали, приветствовали нас, улыбались. Спортсмены из Европы тоже хорошо нас встретили», — сказал спортсмен.

Уже в марте Дмитрий Двали начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 1 по 14 мая в Узбекистане.

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