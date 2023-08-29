Подмосковье 29 августа 2023, 17:22 Спортсмен из Балашихи Андрей Гулида выиграл бронзу на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо Телеканал «360»

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Андрей Гулида из Балашихи выиграл бронзовую медаль на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Казахстане. В полуфинале он уступил бойцу из Греции, заняв 3-е место.

Телеканал «360»

Семнадцатилетний спортсмен выиграл три боя у соперников из Северной Кореи, Казахстана и Болгарии. Однако в полуфинале боец из Греции оказался сильнее, и Андрею досталась бронза соревнований.

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Чемпионат и первенство мира по тхэквондо проходили в Астане с 19 по 27 августа. Участие в состязаниях приняли 866 бойцов из 39 стран. Самой многочисленной была делегация из России — 220 человек. Спортсмены представляли страну на международной арене под своим флагом и гимном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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