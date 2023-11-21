Подмосковье 21 ноября 2023, 17:47 Спортсмен из Балашихи Алексей Манихин завоевал медаль на первенстве мира в Японии Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Алексей Манихин из Балашихи завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по киокусинкай. Турнир среди юношей 15-17 лет проходил в Токио.

На первенстве мира в Японии участвовали более 1800 спортсменов. Соревнования проходили в рамках абсолютного чемпионата мира по киокусинкай, который состоялся уже в 30-й раз.

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Алексей Манихин из Балашихи занимается в спортивной школе «Орион». Он прошел три круга боев, в последнем уступил сопернику по весу, разница — более трех килограммов.

Алексей Манихин и его тренер Сергей Галактионов везут в Балашиху бронзовую медаль мирового уровня.

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