Спортшкола «Ласточка» в Реутове получит грант на развитие

Спортивная школа «Ласточка» в Реутове получит поддержку как социальное предприятие. Она поможет компенсировать траты на оборудование и повышение квалификации сотрудников. Об этом рассказал глава округа Станислав Каторов.

Каторов отметил, что программа поддержки действует при покупке или лизинге предпринимателем оборудования.

«Помимо этого поддержка социально-ориентированного бизнеса осуществляется в рамках партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство», — напомнил он.

Соцпредприятия могут возместить траты не только на оборудование, но и повышение квалификации работников, а также многие другие расходы. Грант позволит вернуть до 85% затрат, но не более двух миллионов рублей. Для его получения нужно иметь статус социального предпринимателя и подать заявку на «Госуслугах».

Сейчас социальными признаны 17 предприятий Реутова. Гранты уже получили восемь из них. В этом году конкурс на субсидии начнется 1 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей.