Спорт круглый год. Площадка открылась в озерском селе Полурядинки

В селе Полурядинки городского округа Озеры на месте старой ледовой коробки открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В озерском селе Полурядинки состоялось долгожданное открытие многофункциональной спортивной площадки по поручению губернатора региона и в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья». Появилась спортплощадка на месте старой, пришедшей в негодность, сельской ледовой коробочки. С инициативой отремонтировать спортивный объект к властям Московской области обратились местные активисты, занимающиеся в сельской хоккейной команде.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова уточнила, что на территории была выполнена подготовка основания, приобретено и установлено оборудование. Площадка огорожена, постелено покрытие из резиновой крошки.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

«Все соответствует требованиям безопасности, чтобы заниматься спортом было удобно и комфортно в любое время. Надеюсь, площадка будет востребована круглогодично. Пусть дети здесь получат навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол и тянутся к здоровому образу жизни», — подчеркнула Алла Черкасова.

На строительство многофункциональной площадки выделили 9,6 миллиона рублей в порядке софинансирования из областного бюджета и бюджета городского округа Озеры. Сама площадка представляет собой хоккейную арену, на которой в летнее время можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис. Площадка оборудована раздевалками, установлена трибуна на 30 мест и скамейки для запасных игроков. Также установлено освещение.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Инструктор по плоскостным сооружениям Алексей Савельев признала, что о такой площадке раньше можно было только мечтать. «Мне есть с чем сравнить, так как до этого у нас был обычный сельский каток без особых удобств. Мы даже не могли подумать, что площадка получится такой многофункциональной. У жителей появилось еще больше возможностей для занятий спортом», — высказал уверенность Алексей Савельев.

Кстати, инструктор по плоскостным сооружениям Алексей Савельев за данной площадкой будет закреплен. А сам объект будет находиться на обслуживании СЦ имени Гринина.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Жители Полурядинок ждали открытия новой спортплощадки с большим нетерпением. Это настоящий подарок не только для юных спортсменов, но и для взрослых, у которых появилась реальная возможность провести свободное время с пользой для здоровья.

«Мы долго ждали открытия этой спортивной площадки, и сегодня наша мечта осуществилась! — поделился тренер местной хоккейной команды Федор Воробьев. — В нашем селе есть хоккейная команда, которая теперь сможет здесь тренироваться, а также проводить матчи».

Хоккейный тренер заметил, что подобной площадки нет ни в одной деревне городского округа Озеры. «Приятно, что уделяется внимание сельским населенным пунктам. В наших планах развивать детский массовый спорт, привлекать сюда как можно больше детей. Есть интересные задумки, которые мы хотим реализовать. У нас теперь есть отличная площадка для этого», — подчеркнул Федор Воробьев.

Александр Корявцев — один из представителей инициативной группы села Полурядинки, которые обратились к губернатору Московской области с просьбой отремонтировать спортивный объект. Александр заметил, что новая площадка расположена рядом с Полурядинской школой, где обучается 110 детей, и можно рассмотреть возможность проведения на ней уроков физкультуры.

«Я желаю, чтобы и дальше городской округ Озеры прирастал такими спортивными сооружениями. Здесь будет заниматься и школа, дети смогут проводить время с пользой. Надеюсь, и старшее поколение будет сюда приходить не только болеть, но и самим заниматься спортом. Мы должны ценить и сохранить то, что строится», — высказал уверенность Александр Корявцев.

Кроме того, рядом с новой многофункциональной спортивной площадкой в Полурядинках установили уличные тренажеры для занятий воркаутом. Таким образом, в селе появился мини-центр уличного спорта.