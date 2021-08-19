Спорткомплексы в Подмосковье начнет строить девелопер жилья «Самолет»

На территории жилых комплексов, построенных девелопером «Самолет», появится сеть спортивных объектов. Компания уже выделила на эти цели 10 гектаров на территории Новой Москвы и Подмосковья.

Спорткомплексы, рассказал газете «Ведомости» представитель «Самолета», будут возводить по схеме built-to-suit — под конкретного клиента. Не исключено, что ее изменят на продажу или аренду участков.

Управляющий директор «Самолета» Дмитрий Волков объяснил решение о строительстве спортобъектов желанием девелопера создать полноценную инфраструктуру в своих жилых комплексах.

Порядка 42% жителей, подчеркнул он, заинтересованы в расположении таких объектов рядом с их домами. Если на такие проекты привлечь профессиональных операторов, то качество предоставляемых услуг только вырастет.

За последние годы в Московской области построили более 180 новых спортивных комплексов, в том числе 43 ледовых дворца. Хоккеем в регионе занимаются более 37 тысяч человек.