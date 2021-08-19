facebook_pixel
    19 августа 2021, 02:40

    Спорткомплексы в Подмосковье начнет строить девелопер жилья «Самолет»

    Александра Ломейко

    На территории жилых комплексов, построенных девелопером «Самолет», появится сеть спортивных объектов. Компания уже выделила на эти цели 10 гектаров на территории Новой Москвы и Подмосковья.

    Спорткомплексы, рассказал газете «Ведомости» представитель «Самолета», будут возводить по схеме built-to-suit — под конкретного клиента. Не исключено, что ее изменят на продажу или аренду участков.

    Управляющий директор «Самолета» Дмитрий Волков объяснил решение о строительстве спортобъектов желанием девелопера создать полноценную инфраструктуру в своих жилых комплексах.

    Порядка 42% жителей, подчеркнул он, заинтересованы в расположении таких объектов рядом с их домами. Если на такие проекты привлечь профессиональных операторов, то качество предоставляемых услуг только вырастет.

    За последние годы в Московской области построили более 180 новых спортивных комплексов, в том числе 43 ледовых дворца. Хоккеем в регионе занимаются более 37 тысяч человек.