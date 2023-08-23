Подмосковье 23 августа 2023, 15:48 Спорткомплексы, парки, детские сады: как преобразились Химки в последние годы

Читать 360tv в

Какие проекты помогли улучшить жизнь людей в третьем по величине городе Подмосковья в 2020-е, читайте в материале «360».

Транспорт

Важным событием стало открытие в январе 2021 года транспортной развязки на пересечении федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках. Построенная развязка улучшит транспортную доступность для 260 тысяч химчан, а также для промышленной части города.

Образование

В августе 2021 года в районе ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» открыли новую школу № 32 — «Лидер». В микрорайоне Сходня в 2020 году был построен новый корпус лицея № 21. В двухэтажном здании предусмотрены просторные классы, актовый и спортивный залы, столовая и библиотека. В Сходне завершается и капитальный ремонт школы-интерната «Кадетский корпус». В 2025 году должны также завершиться работы в детском саду № 43 «Родничок». А в микрорайоне Новогорск-Планерная строится детский сад № 5 «Радуга».

Здравоохранение

В августе 2021 года открылась новая поликлиника «Мама и малыш» на улице Родионова. Здесь совмещены женская консультация и кабинет здорового ребенка. Поликлиника оснащена новейшим оборудованием.

Спорт

В феврале 2023 года после реконструкции был открыт спортивный комплекс «Родина» в микрорайоне Клязьма-Старобеево. Бассейн теперь оснащен гидравлическим подъемником — для маломобильных граждан.

В августе 2023 года должен завершиться капитальный ремонт тренировочного корпуса спорткомплекса «Юность» в микрорайоне Сходня.

В 2022 году был открыт после реконструкции Театральный каток в Юбилейном сквере. После проведенных работ появилась детская зона, где будут заниматься маленькие фигуристы.

Парки

Парковая зона отдыха «Экоберег» в 2021 году была благоустроена.

Ведутся также работы по реконструкции парка культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого.

Преображается и Химкинский лесопарк. Уже в этом году там откроют игровую зону для детей, велодорожки и лыжероллерную трассу.

Преобразится и родник Святого Георгия. Восстановят мост через источник и обустроят подход к воде. А на улицах Проездной и Академика Грушина появятся две парковки.