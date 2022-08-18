Спорткомплекс построят на Москворецкой улице в Бронницах в 2024 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Москворецкой улице в Бронницах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Контракт заключили с застройщиком «Эргана». Он построит комплекс в 2024 году по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Для работ используют региональный и муниципальный бюджеты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание развитию детско-юношеского спорта в Подмосковье. Он заявил, что ведущие школы должны чувствовать поддержку правительства. Особенно он выделил развитие хоккея — после посещения матча за Кубок Овечкина.