Культовый спортклуб открыли после реконструкции в Кашире
Спортклуб открыли в городском округе в мае 1966 года. Уже 11 лет он носит имя Николая Петровича Елисеева — почетного гражданина Каширы. Большую часть жизнь он трудился на Каширском заводе металлоконструкций.
За полувековую историю спортклуб буквально стал культовым — знает его каждый житель Каширы. А чтобы занятия и дальше приносили пользу и радость, провели масштабную реконструкцию учреждения. И теперь его не узнать: благоустроенная территория, новые трибуны, свежее поле.
«Ребята регулярно занимаются спортом, но до этого вынуждены были чуть ли не на асфальте играть. Этот стадион, он 1966 года рождения. Наша задача была привести его в порядок, чтобы здесь можно было находиться круглый год», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии клуба.
Кстати, в спортивном клубе можно поиграть не только в футбол. Здесь есть залы для волейбола, гандбола, тенниса, бокса, легкой атлетики, тхэквондо. Также работают два тренажерных зала.
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«Здесь легендарная легкоатлетическая школа, спасибо преподавателям, которые привлекают, объединяют людей. Ну, и футболисты — все сильные, молодые пацаны. Поэтому наша задача была — все привести в порядок. У нас получилось», — добавил Андрей Воробьев. Он также пожелал ребятам успехов и исполнения самых смелых мечт.
Поле уже протестировали футбольные команды «Кашира» и «Химки». По словам главных судей — игроков — стадион действительно преобразился.