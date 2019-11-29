Культовый спортклуб открыли после реконструкции в Кашире

Спортивный клуб «Кашира» имени Николая Елисеева открыли после реконструкции. Изменилось все: от стен до трибун. Сейчас молодежь тестирует обновленное поле.

Источник фото: телеканал «360»

Спортклуб открыли в городском округе в мае 1966 года. Уже 11 лет он носит имя Николая Петровича Елисеева — почетного гражданина Каширы. Большую часть жизнь он трудился на Каширском заводе металлоконструкций.

За полувековую историю спортклуб буквально стал культовым — знает его каждый житель Каширы. А чтобы занятия и дальше приносили пользу и радость, провели масштабную реконструкцию учреждения. И теперь его не узнать: благоустроенная территория, новые трибуны, свежее поле.

Источник фото: Воробьев LIVE

«Ребята регулярно занимаются спортом, но до этого вынуждены были чуть ли не на асфальте играть. Этот стадион, он 1966 года рождения. Наша задача была привести его в порядок, чтобы здесь можно было находиться круглый год», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии клуба.

Кстати, в спортивном клубе можно поиграть не только в футбол. Здесь есть залы для волейбола, гандбола, тенниса, бокса, легкой атлетики, тхэквондо. Также работают два тренажерных зала.

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«Здесь легендарная легкоатлетическая школа, спасибо преподавателям, которые привлекают, объединяют людей. Ну, и футболисты — все сильные, молодые пацаны. Поэтому наша задача была — все привести в порядок. У нас получилось», — добавил Андрей Воробьев. Он также пожелал ребятам успехов и исполнения самых смелых мечт.

Поле уже протестировали футбольные команды «Кашира» и «Химки». По словам главных судей — игроков — стадион действительно преобразился.