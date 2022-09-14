Спортивный журналист из ЮАР презентовал новую книгу в Одинцове | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 22:22 Поделиться Telegram

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Viber Спортивный журналист из ЮАР презентовал новую книгу в Одинцове Телеканал «360»

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Южноафриканский спортивный журналист Вессел Остхейзен за свою жизнь более 20 раз посетил нашу страну и даже успел написать книгу о России. Ее он презентовал в спортивной школе в Одинцовском округе.

В книге автор рассказывает о дружбе между бурами и русскими. В 1899 году во время англо-бурской войны наши соотечественники были первыми, кто пришел на помощь южноафриканцам. С тех пор связь между народами не прекращалась как в политике, так и в спорте.

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Дочь Вессела тренировалась в России. Благодаря отечественной закалке стала чемпионкой в ЮАР. Чтобы отблагодарить наших спортсменов, журналист приехал в Старогородскую спортивную школу и презентовал воспитанникам свою новую книгу.

«Впервые российских гимнасток я увидел еще в 1987 году на международных соревнованиях. Это хорошие люди, поэтому я решил, что мы должны развивать наши связи. Мы должны больше узнавать друг о друге, и особенно в спорте, так как российским спортсменам и гимнастам точно есть чем поделиться. И в целом Россия и Южная Африка имеют очень много общего, и не только в истории», — рассказал спортивный журналист Вессел Остхейзен.

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Спортсмены провели для журналиста показательную тренировку, позже все участники сделали памятное фото и договорились, что следующая встреча пройдет на родине журналиста — в ЮАР.

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