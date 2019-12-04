Волейбол, хоккей, мини-футбол и теннис. Универсальный спортивный зал откроют в Черноголовке
Здание будет являться частью спортивно-оздоровительного комплекса, который включает в себя существующий бассейн и хоккейный комплекс, трассы для лыжного спринта.
Гордиенко отметил, что площадь здания универсального спортивного зала составит около 900 квадратных метров. Объект рассчитан на прием и размещение групп спортсменов до 20 человек. Основное назначение зала — групповые занятия баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном и мини-футболом.
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По проекту здание универсального спортивного комплекса состоит из двух разноэтажных объемов, «врезанных» друг в друга. Первый вмещает спортивный зал, второй — входную группу с доступом в помещения гардеробных, администрации и в спортзал.
Пригородный характер архитектуры акцентирован скатной кровлей, накрывающей здание наподобие избы. Благодаря хорошо подобранным пропорциям и материалам, комплекс удачно вписывается в развивающийся архитектурный ансамбль и ландшафт.
На территории комплекса планируется создать дополнительное уличное освещение и парковку для автомобилей.