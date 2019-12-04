  • Волейбол, хоккей, мини-футбол и теннис. Универсальный спортивный зал откроют в Черноголовке

    04 декабря 2019, 12:07

    Екатерина Филимонова, Елена Глущенкова

    Рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила решение по облику здания спортивного зала в городском округе Черноголовка, на улице Центральная. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
    Волейбол, хоккей, мини-футбол и теннис. Универсальный спортивный зал откроют в Черноголовке

    Здание будет являться частью спортивно-оздоровительного комплекса, который включает в себя существующий бассейн и хоккейный комплекс, трассы для лыжного спринта.

    Гордиенко отметил, что площадь здания универсального спортивного зала составит около 900 квадратных метров. Объект рассчитан на прием и размещение групп спортсменов до 20 человек. Основное назначение зала — групповые занятия баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном и мини-футболом.

    Спорткомплекс «Жаворонки» в Одинцове откроет двери для посетителей весной 2020 года

    Подробнее

    По проекту здание универсального спортивного комплекса состоит из двух разноэтажных объемов, «врезанных» друг в друга. Первый вмещает спортивный зал, второй — входную группу с доступом в помещения гардеробных, администрации и в спортзал.

    Пригородный характер архитектуры акцентирован скатной кровлей, накрывающей здание наподобие избы. Благодаря хорошо подобранным пропорциям и материалам, комплекс удачно вписывается в развивающийся архитектурный ансамбль и ландшафт.

    На территории комплекса планируется создать дополнительное уличное освещение и парковку для автомобилей.