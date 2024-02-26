Подмосковье 26 февраля 2024, 11:52 Спортивный турнир и мастер-классы для детей провели в Воскресенске ко Дню защитника Отечества Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Праздничная программа «Разрешите поздравить?» прошла в парке усадьбы Кривякино ко Дню защитника Отечества. Жители Воскресенска приняли участие в спортивном турнире и мастер-классах.

Молодежный центр «Олимпиец» организовал для гостей усадьбы спортивный турнир. Также в парке работали тематические площадки военно-патриотических организаций, фотозоны и проводились мастер-классы для детей.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудники парка также передали письма и открытки бойцам специальной военной операции ко Дню защитника Отечества.

«Скоро отправляемся в зону специальной военной операции. У нас с парком была совместная акция „Письмо солдату“, было собрано более 200 писем и открыток. Очень много душевных писем. <…> Для бойцов это частичка дома, тепла и радости», — рассказал председатель центра патриотического направления «Аквариум» Андрей Буряк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами СВО.

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