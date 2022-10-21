Спортивный центр «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске открылся после ремонта | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:56 Спортивный центр «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске открылся после ремонта

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Масштабный капитальный ремонт спортивного комплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске завершен. Работы проходили в рамках программы «Спорт Подмосковья».

21 октября в спорткомплексе «Трудовые резервы» прошла торжественная церемония открытия. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов отметил, что уникальный спорткомплекс в течение 15 лет был заброшен и разрушался.

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«Теперь здесь множество детишек и легендарный Алексей Немов! Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву первый в истории города ФОК, построенный в 1975 году, выкупили у частного владельца и капитально отремонтировали в рекордно короткие сроки», — рассказал министр.

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Дмитрий Абаренов заметил, что практически каждый второй житель Наро-Фоминска прошел через спортшколу «Трудовые резервы».

«Сегодня радость на душе у всех родителей и, самое главное, что радость у детей. Уверен, что здесь появятся чемпионы, победы, улыбки и медали!», — сказал на церемонии открытия министр.

Теперь спортивный комплекс имеет два борцовских зала, большой зал для гимнастики, хореографический зал, а также зал индивидуальной подготовки. Объект способен принимать более 800 человек в день.

«Трудовые резервы» откроют секции для детей и взрослых по грэпплингу, вольной борьбе, спортивной и художественной гимнастике, а также другим видам спорта. Запись в секции началась одновременно с открытием комплекса.

«Давно мечтаю, чтобы по всей стране открывалось как можно больше таких спортивных комплексов, потому что, я считаю, спортивная гимнастика — это базовый вид спорта. Это та дисциплина, из которой можно переходить в любой другой вид спорта. Поэтому я очень благодарен руководству Московской области за то, что такой объект сегодня открылся. Это очень важно, ведь мы таким образом закладываем фундамент для наших детей», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

Спортсмен отметил также, что ему понравилось выступление местных спортсменов, гимнастов и акробатов.

Спорткомплекс «Трудовые резервы» был построен в 1975 году. Комплекс был одним из самых востребованных среди жителей города. В 90-е годы объект был передали в частные руки. Собственник в течение многих лет никак не поддерживал техническое состояние комплекса.

В 2019 году администрация выкупила центр вместе с территорией в муниципальную собственность и начала возрождение знакового спортивного объекта. По решению губернатора Московской области спорткомплекс включили в государственную программу «Спорт Подмосковья».

«Это благое дело для города, это сотни занимающихся спортом детей. Новое здание прекрасное, отделка отличная, замечательные раздевалки, все сделано из качественных материалов, молодцы. Через время и труд, уверен, появятся новые чемпионы и будет все в порядке», — рассказал о своих впечатлениях первый директор спортивной школы «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске Владимир Воронцов.

Руководство обновленного спорткомплекса отмечает, что скоро на территории пройдет реконструкция стадиона и обустройство площадки для занятия картингом.