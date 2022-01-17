Спортивный центр с залом для единоборств появится в поселке Марфино в 2022 году

Строительство большого физкультурного комплекса началось в Мытищах. Там сделают два зала: универсальный спортивный и для единоборств. Открыть центр планируют в 2022 году.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, уже приступили к разработке котлована под фундамент.

Спортивный комплекс откроют в поселке Марфино городского округа Мытищи. Здание возвысится на два этажа.

Строители проводят работы подготовительного этапа — приступили к ограждению площадки и устройству временных дорог Владимир Локтев.

В новом спортивном центре появятся раздевалки, душевые, кабинеты для тренеров и врачей, кафе. Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят.

Рядом обустроят парковки для машин и велосипедов, сделают места отдыха.