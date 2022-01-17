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    17 января 2022, 11:38

    Спортивный центр с залом для единоборств появится в поселке Марфино в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Строительство большого физкультурного комплекса началось в Мытищах. Там сделают два зала: универсальный спортивный и для единоборств. Открыть центр планируют в 2022 году.

    Спортивный центр с залом для единоборств появится в поселке Марфино в 2022 году | Изображение 1

    Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, уже приступили к разработке котлована под фундамент.

    Спортивный комплекс откроют в поселке Марфино городского округа Мытищи. Здание возвысится на два этажа.

    Строители проводят работы подготовительного этапа — приступили к ограждению площадки и устройству временных дорог

    Владимир Локтев.

    В новом спортивном центре появятся раздевалки, душевые, кабинеты для тренеров и врачей, кафе. Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят.

    Рядом обустроят парковки для машин и велосипедов, сделают места отдыха.