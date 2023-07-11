Подмосковье 11 июля 2023, 11:13 Спортивный центр с ледовой ареной и бассейном построили в Люберцах ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

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В поселке Малаховка достроили учебно-тренировочный комплекс МГАФК. В спортивном центре будут тренироваться студенты и подростки от 14 лет, комплекс также оборудован для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Для занятий ребят есть все необходимое: тренажерные залы, залы для хореографии и акробатики, бассейн, рассчитанный на 50 человек в день, а также ледовая арена. Реализация проекта позволит создать в населенном пункте 95 рабочих мест.

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Строительство сопровождал подмосковный ЦСС. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача Центра содействия строительству, и зачем его создали.

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