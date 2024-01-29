Подмосковье 29 января 2024, 11:58 Спортивный центр с ледовой арендой в Волоколамске поставили на кадастр Главгосстройнадзор МО

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Росреестр по Московской области поставил на государственный кадастровый учет новое двухэтажное здание спортивного центра в Волоколамске. Это первый ФОК с крытым катком в округе.

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что общая площадь спортивного центра составляет около шести тысяч «квадратов». Внутри — ледовая арена со зрительскими трибунами на 230 мест, медицинский блок, спортзал, административные и технические помещения.

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ФОК построили по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Открыть ледовую арену для посещений планируется в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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