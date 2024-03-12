Подмосковье 12 марта 2024, 13:04 Спортивный центр с двумя бассейнами построили в Путилкове Главгосстройнадзор МО

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построили в деревне Путилково городского округа Красногорск. Заключение о соответствии выдали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Строить ФОК начали в феврале 2016 года. Скоро здесь откроются два бассейна для взрослых и детей, несколько залов для тренировок, тренажерная зона, фито-бар и салон красоты.

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В спорткомплексе предусмотрели 80 кладовых для посетителей, где можно будет оставлять свои вещи и спортинвентарь.

На подземном этаже есть парковка на 237 машин и 16 мест для мотоциклов.

Позднее в здании спорткомплекса откроется спортивный магазин с отдельным входом.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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