Подмосковье 01 апреля 2024, 15:38 Спортивный центр с бассейном откроют в Лобне в 2026 году Медиасток.рф

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на улице Ленина в Лобне. Открытие запланировано на 2026 год.

Под строительство спортивного центра выделен земельный участок площадью 1,7 гектаров. Финансировать проект будут за счет бюджетных средств. Строительство объекта начнется этим летом.

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Общая площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составит свыше 2,4 тысячи квадратных метров, а максимальная пропускная способность — 80 человек в час. Там оборудуют бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок. Во дворе построят парковку и зону отдыха.

Новый спорткомплекс возведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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