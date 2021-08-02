02 августа 2021, 10:10
Спортивный центр «Мещера» в Егорьевске реконструируют к 2023 году
Спортивный центр «Мещера» в Егорьевском округе ждет обновление. Его реконструируют к 2023 году.
На проведение ремонтных работ уже разместили закупку. Это отметила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.
Спортивный комплекс занимает здание № 121 на Октябрьской улице. Обновление состоится по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
На стадионе спортивного комплекса проводят соревнования на городском, районном и областном уровнях.
Ранее стало известно, что новое футбольное поле с трибунами оборудуют на стадионе «Металлург» в Ступине.