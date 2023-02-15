Подмосковье 15 февраля 2023, 17:03 Спортивный центр «Лотос» в Сергиевом Посаде получил 1,4 гектара земли для лыжных тренировок

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Физкультурно-оздоровительному комплексу «Лотос» из Сергиево-Посадского округа предоставят земельный участок площадью 1,4 гектара для проведения лыжных тренировок. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Еще раньше «Лотос» получил 7,5 гектара земли, а теперь — еще 1,4 гектара. В общей сложности спортивному центру предоставлено почти девять гектаров территории, которые можно использовать для полноценной подготовки спортсменов.

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«Территорию можно благоустроить и приобщить еще больше жителей городского округа к занятиям физической культурой, спортом и просто активному отдыху», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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В «Лотосе» учат катанию на лыжах и лыжероллерах. Юные спортсмены выполняют спортивные разряды, участвуют в соревнованиях разной сложности и завоевывают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея.