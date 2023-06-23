Подмосковье 23 июня 2023, 15:43 Спортивный центр «Юность» в Химках отремонтируют к 2024 году

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Спорткомплекс «Юность» в микрорайоне Сходня в Химках отремонтируют к 2024 году. Уже выполнено 40% работ.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин побывал на стройплощадке объекта. Ежедневно там работает бригада из 14 человек и семи единиц техники. Рабочие устраивают новый фасад и монтируют водопровод. Также они уже завершили демонтаж старой отделки и приступили к ремонту внутренних помещений. Работы проводят в рамках регионального проекта «Спорт Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия».

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева приступили к полному обновлению спорткомплекса „Юность“. По просьбе жителей и тренеров, помимо тренировочного корпуса, мы дополнительно включили в программу модернизации ледовую площадку и теннисный корт», — рассказал Дмитрий Волошин.

Глава Химок добавил, что по просьбе жителей на теннисной площадке обустроят новое покрытие с искусственным газоном и установят новое оборудование в тренировочных залах.

Спорткомплекс «Юность» открылся почти 40 лет назад. Здесь ежедневно тренировались около 200 спортсменов в секциях по футболу и мини-футболу, теннису и каратэ, греко-римской борьбе, художественной гимнастике и спортивному ориентированию. Также в «Юности» занимались участники клуба «Активное долголетие». На время ремонта тренировки перенесли в другие спортивные центры.

В ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается масштабная программа по модернизации спортивных учреждений. Он подчеркнул, что спортсмены региона достигают высоких результатов на соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

«Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал губернатор.

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