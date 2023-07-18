Подмосковье 18 июля 2023, 17:34 Спортивный центр «Гвардия» капитально отремонтируют в Волоколамске в 2024 году Фото с Яндекс.Карт

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Спортивно-физкультурный центр «Гвардия» капитально отремонтируют в Волоколамске. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, строители проведут инженерные изыскания, разработают проектную документацию и отремонтируют центр. Работы планируют завершить в 2024 году. Их проведут за счет бюджета городского округа.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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