Подмосковье 11 апреля 2023, 12:58 Спортивный центр для школы самбо и дзюдо достроят в Можайске в 2023 году Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске. Там создадут залы для занятий борьбой и других тренировок. Его планируют открыть к концу года.

Сейчас рабочие устанавливают монолитные конструкции, выкладывают стены, ведут кровельные работы и прокладывают коммуникации. В двухэтажном здании оборудуют четыре зала. Один из них будет универсальный с трибунами на 500 мест, другой – для занятий борьбой, а также тренировочный и тренажерный.

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Новый дворец спорта станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Посещать его смогут все жители Можайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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