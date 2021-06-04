Спортивный субботник в парке Балашихи посетили больше 50 человек

В Балашихе организовали спортивный субботник. Больше 50 местных жителей решили совместить приятное с полезным и во время пробежки убрались в Ольгинском парке. В модной акции под названием плоггинг приняли участие воспитанники городского экологического лагеря и учащиеся других образовательных учреждений города.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Участники экологической акции на скорость очистили от мусора лесопарковую зону Балашихи. На шести контрольных точках ребят ждали инструкторы. Они отмечали на электронных устройствах, кто прошел через отметку. Обязательным условием было собрать не меньше половины мешка мусора.

«Сегодняшнюю дату мы выбрали не просто так, завтра отмечается День эколога. Наше мероприятие приурочено к нему, в знак благодарности людям, которые занимаются экологией на территории Балашихи. У нас запланирована серия таких экологических забегов. В субботу такое мероприятие пройдет около усадьбы Пехра-Яковлевское. На тот момент, когда мы выбрали место, оно было достаточно загрязнено. Сейчас мусора гораздо меньше», — отметил организатор мероприятия Антон Орешков.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

После массового старта ребята сами выбрали, какой маршрут проложить. Всем участникам выдали пронумерованные мешки для мусора и перчатки. Примерное время преодоление дистанции составило 22 минуты. На финише каждый получил памятную медаль.

«Ребята по парам ходили по определенным точкам и собирали мусор. Мы сделали два дела: мы очистили наш Ольгинский лесопарк и подняли себе настроение. У ребят спортивный интерес, соревновательный дух, которые мы совместили с пользой для природы. Очень хочется, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще», — рассказала вожатый лагеря, созданного на базе дома культуры «Восход» в Балашихе Надежда Урнева.

Плоггинг — экологическое активное мероприятие с элементами спортивного ориентирования, а именно, сбор мусора во время пробежки. Основная задача акции — предотвратить выброс отходов на территории, совместив это с пользой для здоровья.