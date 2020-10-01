Спортивный субботник провели в усадьбе Пехра-Яковлевское в Балашихе. Активисты собрали 350 кг мусора

Экологическая акция по сбору мусора прошла в усадьбе Пехра-Яковлевское в Балашихе 1 октября. Активисты совместили уборку с пробежкой. Мероприятие организовала городская Общественная палата.

Источник фото: телеканал «360»

Субботник прошел в формате плоггинга — это экологическое движение, при котором бег трусцой совмещают со сбором мусора.

«Плоггинг стал популярен на территории Московской области примерно год назад, с самого начала это движение активно поддерживается Общественной палатой. Наша задача не единичное массовое мероприятие, а чтобы каждый задумался. И чтобы когда утром человек совершает пробежку, он брал с собой и пакет для мусора», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

На субботник пришли члены организации «Волонтеры Балашихи» и эковолонтеры Гидрометеорологического техникума — всего почти 50 человек.

«Сегодня я участвую в этом мероприятии, потому что мы должны содержать наш город в чистоте. И если какие-то недобросовестные граждане бросают мусор, убрать его за ними», — сказал консультант-эксперт Общественной палаты, член волонтерского движения и руководитель сообщества «Балашиха подвезем» Максим Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Во время экологической пробежки участники мероприятия собрали на территории усадьбы Пехра-Яковлевское 350 килограммов мусора. Они сортировали его в синие пакеты по раздельному типу: только пластик и стекло.

Мусор отправится в пункт раздельного сбора «Мегабак», который открылся в Балашихе, на улице Терешковой.