Подмосковье 01 декабря 2022, 10:31 Спортивный проект «Суперлига Подмосковья» стартовал 1 декабря

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Спортивный зимний сезон в Подмосковье начался 1 декабря. В этот день стартовала «Суперлига Подмосковья» — проект, в рамках которого жители будут тренироваться на лыжах и в плавании. Об этом сообщили в Минспорте региона.

«Суперлига» создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», однако, кроме привычных бега и ходьбы, участники будут заниматься плаванием и ходить на лыжах. С 1 апреля список пополнится велоспортом. Цель сезона — преодолеть в общей сложности 10 миллионов километров.

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«Беговая лига» была запущена в апреле. К ней присоединились более девяти тысяч человек, которые преодолели совместно более 2,4 миллиона километров. Итоги сезона объявят 9 декабря.

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Проект дает возможность участникам превращать пройденные километры в баллы и обменивать их на поощрения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».