Спортивный проект «Кубок парков» стартовал в Подмосковье

Спортивный проект «Кубок парков» стартовал в Московской области с 9 июля. Свыше 290 различных соревнований и турниров пройдут в 70 региональных парках. В течение месяца жители Подмосковья любого возраста и уровня подготовки смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях под открытым небом.

Мы видим сколько людей приходят в парки, поэтому стараемся наполнять парки событиями, чтобы здесь было по душе и мамам с колясками, и любителям активного образа жизни. Запускаем „Кубок парков“ на свежем воздухе — это почти три сотни соревнований по популярным у нас футболу, баскетболу, волейболу, бегу, настольному теннису, бадминтону, шахматам и многим другим видам спорта. Финальные игры состоятся 13 августа, в День физкультурника. Приглашаем всех — будет интересно Ирина Каклюгина Вице-губернатор Московской области

В проекте будут представлены как наиболее массовые и популярные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бег, бадминтон, шахматы, так и необычные, среди которых бочче, скиппинг, флорбол, калестеника, брейк-данс и другие.

Турниры по мини-футболу пройдут в Зарайске, в Одинцове состоятся соревнования по пляжному и классическому волейболу, в Павловском Посаде участники мероприятия смогут сразиться в шахматах. Соревнования по волейболу и футболу ждут жителей Подмосковья в Солнечногорске, в Чехове запланированы турниры по армрестлингу и брейк-дансу. Принять участие в турнире по настольному теннису получится в Балашихе и Кашире, а в Долгопрудном пройдут соревнования по баскетболу 3×3, стритбол и мини-футбол — в Котельниках. Соревнования сразу в четырех видах спорта состоятся в Подольске, это воркаут, скандинавская ходьба, настольный теннис и шахматы.

Источник фото: телеканал «360»

«Кубок парков» объединит в себе не только соревнования по различным видам спорта, но и веселые старты, мастер-классы, показательные выступления, открытые тренировки, утренние зарядки, фестивали и другие активности на свежем воздухе.

Проект реализуется министерством физической культуры и спорта совместно с министерством культуры и туризма региона.