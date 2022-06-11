Спортивный праздник в рамках проекта «Умные каникулы» прошел в Коломне

Представители флагманских школ из соседних округов приняли участие в спортивных соревнованиях в Коломне. Ребятам нужно было пройти целый ряд испытаний — эстафету, разгадывание ребусов, оказание первой медицинской помощи и другие.

Задача перед командами стояла простая — пройти испытания быстро, на вопросы отвечать правильно. Одним из самых сложных этапов стала встречная эстафета, не просто так ее назвали «Большие гонки».

«В прошлом году была открыта новая Песковская школа. Андрей Юрьевич Воробьев приезжал открывать нашу школу, дал высокую оценку этому зданию, этому коллективу, и мы не могли не воспользоваться этими мощностями, этими возможностями, чтобы не пригласить соседей из шести муниципалитетов, которые сегодня на территории нашей Песковской школы проводят один день из своих «Умных каникул», — сказала заместитель главы администрации г. о. Коломна Лариса Лунькова.

«Умные каникулы» — это так называемая пятая учебная четверть. Дети продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом формате. Например, в соревновательном — как в этот раз.

За каждое испытание в соревнованиях команде присуждались баллы. Победила сборная, набравшая больше всего очков. Впрочем, без наград никто не остался. Все участники получили сладкие призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ в регионе на высшем уровне.