Спортивный праздник в честь Дня физкультурника провели в Балашихе

День физкультурника отмечают в России 8 августа. В честь праздника в подмосковной Балашихе для горожан организовали соревнования, показательные выступления и мастер-классы по различным видам спорта.

«Поздравляют всех с нашим профессиональным праздником — Днем физкультурника. В Балашихе спорт — это образ жизни. У нас развивается огромное количество видов спорта», — заявил на открытии мероприятия начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Спортивный праздник проходит на площади ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Организаторы учли сложную эпидемическую ситуацию и отнеслись к проведению мероприятия со всей ответственностью. Собравшиеся на площади строго соблюдают социальную дистанцию, а сами организаторы работают в масках.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов и всех работников физической культуры с праздником. Он отдал дань уважения всем причастным к развитию спорта и к приобщению людей к занятиям физкультурой.