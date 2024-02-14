14 февраля 2024, 16:29
Спортивный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 17 февраля
Праздник «Стартуют все!» пройдет в парке Толстого и на территории музейно-выставочного комплекса «Артишок» в Химках 17 февраля. Гостей парка ждут спортивные соревнования и эстафеты, анимационные программы, семинары и фотовыставки.
Откроют праздник спортивные соревнования «Забеги на праздник» и анимационная программа «На низком старте» в 12:00. Затем в 12:30 начнется тренировка по зумбе. Праздник завершится зимними эстафетами для детей и родителей «Парковый старт». Забеги пройдут с 13:00 до 14:00.
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Для гостей парка будет работать тематическая фотозона «Все на спорте», а также пройдет фотовыставка и тематический семинар в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Выставка фотографий «Спорт в лицах» будет работать с 13:00 до 15:00, а семинар «Уникальные зимние виды спорта» проведут с 14:30 до 15:00.
Всего в парках Подмосковья на спортивных праздниках «Стартуют все» побывало более 17 тысяч человек. Областное мероприятие провели почти в 70 парках культуры и отдыха региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список активностей пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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