Спортивный праздник устроили для жителей Лосино-Петровского во Всемирный день здоровья

Лосино-Петровский округ присоединился к празднованию Всемирного дня здоровья. Для жителей устроили спортивные мероприятия. К активным горожанам присоединился и глава муниципалитета Иван Курданин. Он совершил утреннюю тренировку с членами «Активного долголетия» и вручил клубу партию палок для занятий скандинавской ходьбой.

Любовь Жукаркина всю жизнь занимается спортом. Женщина любит кататься на велосипеде и роликах. А зимой — на коньках и лыжах. А теперь увлеклась всесезонным спортом — скандинавской ходьбой.

«Это как покушать, поспать. Это все нужно для того, чтобы хорошо себя чувствовать в любом возрасте», — поделилась своим взглядом на жизнь Любовь Жукаркина, член клуба проекта «Активное долголетие».

А бывший военный Владимир Дроздов даже разработал целую систему, чтобы поддерживать себя в форме.

«День начинается с зарядки: эспандер, отжимание. Всю жизнь занимаемся спортом, насколько я себя знаю», — рассказал Владимир Дроздов, член клуба «Активного долголетия».

Пока члены клуба «Активного долголетия» занимались ходьбой, студенты Щелковского колледжа разминались под руководством фитнес-инструктора Анны Алиевой. Наклоны и растяжки ребятам давались непросто.

Дыхательную гимнастику и как необходимо разогреться перед занятиями участникам Дня здоровья показали профессиональные инструкторы. А глава округа Иван Курданин осваивал азы скандинавской ходьбы. Как отрегулировать специальные палки под рост и правильно ходить, он освоил быстро.

«Я сегодня очень старался. Сегодня руководитель клуба скандинавской ходьбы объяснил, как правильно шагать, как правильно вытягивать руку. Это очень хорошая техника. И очень хорошо напрягаются и прокачиваются мышцы», — отметил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

Всемирный день здоровья является важным праздником для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. После тренировки с активными пенсионерами округа Иван Курданин вручил клубу партию палок для занятий скандинавской ходьбой.

«Самое главное, как сегодня Всемирный день здоровья. Здоровье зависит от того, как мы занимаемся часто спортом. Порой это не должно быть профессионально — это просто поддерживать себя в тонусе. Зарядочку сделать с утра. Делать физические упражнения. Я желаю быть всем здоровыми в этот день и круглый год. И все будет хорошо», — сказал Александр Толмачев, руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

По окончании спортивного праздника все остались в отличном настроении, а атмосфера тренировки была дружелюбная, даже семейная.