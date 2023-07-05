Подмосковье 05 июля 2023, 16:31 Спортивный праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в центральном парке Лобни

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Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Лобне. Семьи округа смогут поучаствовать в спортивной эстафете.

Фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Лобни 8 июля. Начало в 12:00.

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Принять участие в семейной эстафете смогут команды, состоящие из мамы, папы и ребенка в возрасте от пяти до семи лет. Обязательная регистрация участников по телефону: 8 (905) 777-90-88.

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