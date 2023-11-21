Подмосковье 21 ноября 2023, 13:04 Спортивный праздник для учащихся воскресных школ провели в Воскресенске

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Праздник Михайлов день провели в воскресенском спорткомплексе «Химик» 18 ноября. В соревнованиях приняли участие пять команд из местных воскресных школ.

Пресс-служба администрации города или района

Организаторами мероприятия выступили Воскресенское благочиние и управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Воскресенск. Помощь в проведении оказали клуб «Воин» и волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

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«Это не просто соревнования на ловкость и скорость, это показатель командного духа, сплоченности и вашей воли к победе. Пока вы вместе, пока дружны, вас не сломить, помните об этом», — обратился с приветственным словом представитель администрации Воскресенска Валерий Чупаков.

Пресс-служба администрации города или района

Ребята из воскресных школ занимаются при церквях прикладным искусством, кулинарией, изучают историю и краеведение. Но сегодня — слово за спортом. Дети состязались в легкоатлетических эстафетах, перетягивании каната, собирали и разбирали автомат, проходили другие испытания.

Ответственный по работе с молодежью в 1-м Воскресенском церковном округе протоиерей Андрей Безручко отметил, что спортивный праздник объединил 80 воспитанников воскресных школ. По итогам соревнований победители и призеры получили награды и памятные подарки.

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