Подмосковье 07 июня 2023, 10:16 Спортивный праздник для детей с ОВЗ провели в Воскресенске

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Соревнования на призы депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой провели в клубе «Лидер» в Воскресенске. Главными героями дня стали дети с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной жаждой жизни. Их большие победы складываются из маленьких шагов вперед, где спорт — основной двигатель.

«Мы даем им возможность, даем мотивацию к тому, чтобы они стремились, развивались. Такие мероприятия я планирую сделать ежегодными, чтобы ребята помнили о них, могли подготовиться и проявить себя на 100 процентов в каждом конкурсе», — говорит депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

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Участники соревновались в пяти конкурсах, и все ребята получили подарки.

Сегодня в клубе «Лидер» занимаются 25 детей. Для них спорт — главное лекарство. Такие праздники помогают проявить полученные навыки и укрепить веру в собственные силы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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