Спортивный отдых. Турслет по случаю Дня физкультурника прошел в Лосино-Петровском

День физкультурника в Лосино-Петровском отпраздновали турслетом. В этом году в деревне Савинки собралось даже больше любителей спорта, чем ожидалось.

Команда «Чумоходы» из поселка Биокомбината впервые принимает участие в турслете. Два дня физических испытаний не пугают начинающих туристов. И они очень рады, что попали на это мероприятие, сообщила капитан команды Лариса Сидорова.

«Мы надеемся, что все команды нас оценят. Мы надеемся, что сегодня здесь будет большая дружба, очень большая активность», — сказала Сидорова.

Пока одни команды обсуждали план будущих мероприятий, другие обустраивали бивак. Это место стало небольшим лагерем для путешественников. Сотрудники Дома культуры «Октябрь» — туристы с опытом. И поэтому организовали место для отдыха по всем правилам. Есть все удобства: умывальник, кухня и столовая.

Участника турслета Светлана Новоселова рассказала, что уже не первый год принимает участие в таких мероприятиях.

«Были „Журавлиные посиделки“ в Московской области. И мы туда ездили аж 11 лет. Как бы оттуда все привезли. Аккуратность, все соблюли как положено. Палаточки аккуратненькие. Для мусора все организовано», — поделилась Новоселова.

Каждый на турслете нашел себе развлечение. Проходили соревнования по волейболу, футболу, веселые старты, а также танцы и песни и под гитару.

«Очень классно. Очень позитивно. Классная, крутая атмосфера, которой хочется только проникаться и проникаться. Только вбирать в себя больше, больше и больше, заряжаться этим настроением», — поделилась впечатлениями еще одна участница Ангелина Лебедева.

Депутат Совета депутатов городского округа Татьяна Голод рассказала, что в палаточный городок приезжали еще ее родители, и она рада, что эта традиция хорошего времяпровождения возвращается.

Попробовать свои силы в испытаниях решили 15 команд. Среди них бизнесмены, учителя и спортсмены.

Замглавы администрации Лосино-Петровского Вера Алексеева отметила, что для молодежи очень ценен такой формат праздника.

«День физкультурника — это в первую очередь спорт, это личностные спортивные достижения, внутреннее воспитание характера, закалка и стремление к победам», — подчеркнула Алексеева.

От привычного проведения Дня физкультурника в этом году решили отойти и провести его в форме турслета. Такую идею озвучила замглавы округа Марина Полякова.

«Мои коллеги поддержали, и глава оказывал всяческое содействие. И поэтому я очень рада, что этот праздник сегодня открыт», — сказал Полякова.

Глава Лосино-Петровского ранее сыграл с жителями микрорайона Прибрежный в волейбол на площадке, которую они сами и построили. По их просьбе власти завезли туда песок.