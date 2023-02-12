Подмосковье 12 февраля 2023, 12:42 Спортивный комплекс в Черноголовке открыли после капитального ремонта

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В Черноголовке после капительного ремонта открылся спортивно-оздоровительный комплекс. Теперь его смогут посещать более 1000 воспитанников муниципальной школы.

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«Завершение ремонта находилось под личным контролем губернатора Андрея Воробьева. Многие были вынуждены возить детей на занятия в другие городские округа», — сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

На объекте оборудовали два бассейна, спортивные залы для игровых видов спорта, залы для танцев и художественной гимнастики, а также тир для стрелковых дисциплин и тренажерный зал.

​«Теперь для занятий спортом нашим жителям никуда не надо ездить. Рад, что таких универсальных спортивных объектов в Московской области становится все больше и больше», — заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Отметим, спортшколу «Черноголовка» открыли в 1967 году. В ней дети занимались баскетболом, биатлоном, горными лыжами, плаванием, футболом, хоккеем, художественной гимнастикой, шахматами, тхэквондо и силовым троеборьем. Последние пять лет здание было закрыто из-за технического состояния. В 2018 году спорткомплекс начали капитально ремонтировать.

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