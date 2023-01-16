Подмосковье 16 января 2023, 11:24 Спортивный комплекс в Черноголовке откроется после капремонта в январе

Читать 360tv в

Спортивный комплекс в Черноголовке капитально отремонтируют к концу января. О завершении работ сообщили в Минспорте Подмосковья.

Глава министерства Дмитрий Абаренов напомнил, что комплекс был закрыт последние пять лет, поэтому родители были вынуждены возить детей на занятия в соседние муниципалитеты.

Реклама

«Подрядчик устраняет последние замечания, расставляет немонтируемое оборудование. 31 января планируем открытие объекта для всех жителей. Уверен, что он будет пользоваться огромной популярностью у населения», — отметил он.

Реклама

В комплексе будут работать два бассейна, спортивные залы и тир, а летом на территории проведут благоустройство.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».