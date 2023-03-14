Подмосковье 14 марта 2023, 11:28 Спортивный комплекс с ледовой ареной построили в поселке Горки-2

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Многофункциональный центр «Полюс Арена» открыли в Одинцовском округе. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

После реконструкции здания крытого катка в деревне Горки-2 появился современный многофункциональный комплекс, где созданы все условия для проведения спортивных мероприятий высокого уровня. Здесь есть большая ледовая арена, которая подходит и для фигурного катания, и для хоккея уровня КХЛ. На втором этаже открыт шахматный клуб, где проходят индивидуальные и групповые занятия. Третий этаж — территория танцев.

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Проект, который создал в округе 55 рабочих мест, сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.