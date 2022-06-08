Спортивный комплекс с крытым катком появится в Орехово-Зуеве к концу 2023 года

Новый физкультурно-оздоровительный центр начнут строить в Орехово-Зуеве в этом году, а откроют в конце 2023-го. Внутри появится крытый каток.

Спортивный центр построят на улице Гагарина. Он возвысится на два этажа. Кроме катка, сделают тренировочный зал с зоной отдыха, спортивный зал с тренажерами, медицинский пункт.

Об этом рассказал министр физической культуры Подмосковья Дмитрий Абаренов. По его словам, гости смогут пользоваться услугами по прокату и заточке коньков.

Также в спортивном центре откроют кафе. Рядом с комплексом появится парковка, рассчитанная на 55 машин.

В прошлом году мы открыли долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а сейчас приступим к строительству ледовой арены Дмитрий Абаренов.

Он рассказал, что в помещении ледовой арены предусмотрят трибуны для 230 зрителей. Спортивный комплекс построят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.