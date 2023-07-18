Подмосковье 18 июля 2023, 10:25 Спортивный комплекс с футбольным полем и ледовой ареной построят в Домодедове к концу года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Большой спортивный кластер на базе стадиона «Авангард» продолжают строить в Домодедове. Там появится крытый манеж с футбольным полем и ледовая арена.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, работы проводят по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». По словам главы Минспорта региона Дмитрия Абаренова, это будет первый манеж с полноразмерным футбольным полем в округе.

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«Одновременно здесь смогут тренироваться до восьми футбольных команд. Проводить занятия для спортивных школ и секций, а также любительских команд здесь можно будет круглогодично, вне зависимости от погодных условий. На базе двухэтажного ФОКа с ледовой ареной будут организованы тренировки хоккеистов, фигуристов, а также он будет доступен для свободного катания», — рассказал министр.

На территории комплекса обустроят парковку и зоны отдыха, а также проведут озеленение. Готовность манежа составила 70%, ледовой арены — 40%. По словам главы Минстройкомплекса Владимира Локтева, работы планируют завершить к концу года.

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