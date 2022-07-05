Спортивный комплекс «Родина» в Химках отремонтируют к зиме

Ремонт спорткомплекса «Родина» в Химках завершат к зиме. Сейчас рабочие закончили черновые работы в большой чаше бассейна и начали монтировать водоочистное оборудование.

Источник фото: телеканал «360»

В детском бассейне спортивного комплекса установили арматуру и забетонировали чашу. Оборудование при этом устанавливают только российское.

«Это аналоги того импортного, которое мы изначально планировали ставить на инженерные системы, которые обеспечивают бассейн. Соответственно на сегодняшний день такое оборудование подобрано и работы по его установке будут вестись уже, когда мы перейдем к отделочным работам», — рассказала заместитель главы г.о. Химки Кристина Мадатова.

Источник фото: телеканал «360»

За стройкой следят на еженедельных обходах. На встречи приходят родители, тренеры, которые будут вести секции, надзорные органы и депутаты.

«Проект большой, проект очень амбициозный, необходимо, конечно, следить за тем, чтобы все сроки соблюдались, именно для этого проводятся такие встречи», — отметила депутат Совета депутатов г.о. Химки Ирина Беляева.

Источник фото: телеканал «360»

В комплексе возвели лестничные пролеты. Следующим этапом установят коммуникации и начнут чистовую отделку. Реконструкцию начали в декабре 2021 года. За проект жители голосовали онлайн hizh.online Его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Дмитрий Волошин.