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    09 октября 2020, 12:00

    Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся

    Анастасия Аброськина, Екатерина Попова, Елена Маркелова

    Спортивный комплекс «Кристалл» в Лыткарине получит вторую жизнь после реконструкции. Еще летом бассейн признали аварийным: здесь протекла крыша, а несущая конструкция пришла в негодность. И месяц назад центр пришлось закрыть. Но впереди — большое обновление.
    Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся | Изображение 1

    Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Константин Кравцов. Он доложил о результатах социально-экономического развития Лыткарина и планах в этом направлении.

    Так, например, спортивный комплекс «Кристалл» капитально не ремонтировали с момента постройки — 1974 года. Но теперь все изменится, а на время преображения пловцов переведут в другие бассейны.

    Мы разрабатываем проект реконструкции. Пока что вынуждены наших спортсменов распределить по разным муниципальным учреждениям

    Константин Кравцов.
    Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся | Изображение 2

    По его словам, большую реконструкцию здесь планируют начать в следующем году.

    На встрече обсуждали и ситуацию с обманутыми дольщиками. В Лыткарине десятки семей ждут ключи от обещанных им квартир в жилом комплексе «Высокий берег».

    «Мы через судебные разбирательства расторгнем договор. Готовы будет заключить его с новым застройщиком, чтобы буквально за три-четыре месяца достроить дом», — сказал Кравцов.

    Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся | Изображение 3

    По его словам, в ближайшее время необходимо «сдвинуть эту ситуацию с места». Подмосковное правительство поддержит в вопросе.

    Также Константин Кравцов пообещал разобраться с пробками в районе карьера Волкуша. После съезда с новой развязки поток автомобилей попадает на узкую дорогу, похожую на бутылочное горлышко.

    Сворачивая с новой развязки, мы упираемся в сужение до двух полос. В летний период есть проблема с пробками, поскольку карьер у нас пользуется популярностью

    Константин Кравцов.
    Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся | Изображение 4

    Сейчас разрабатывают проект расширения Лыткаринского шоссе — это поможет решить проблему.