Спортивный комплекс «Кристалл» реконструируют в Лыткарине. На этом изменения не закончатся

Спортивный комплекс «Кристалл» в Лыткарине получит вторую жизнь после реконструкции. Еще летом бассейн признали аварийным: здесь протекла крыша, а несущая конструкция пришла в негодность. И месяц назад центр пришлось закрыть. Но впереди — большое обновление.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Константин Кравцов. Он доложил о результатах социально-экономического развития Лыткарина и планах в этом направлении.

Так, например, спортивный комплекс «Кристалл» капитально не ремонтировали с момента постройки — 1974 года. Но теперь все изменится, а на время преображения пловцов переведут в другие бассейны.

Мы разрабатываем проект реконструкции. Пока что вынуждены наших спортсменов распределить по разным муниципальным учреждениям Константин Кравцов.

По его словам, большую реконструкцию здесь планируют начать в следующем году.

На встрече обсуждали и ситуацию с обманутыми дольщиками. В Лыткарине десятки семей ждут ключи от обещанных им квартир в жилом комплексе «Высокий берег».

«Мы через судебные разбирательства расторгнем договор. Готовы будет заключить его с новым застройщиком, чтобы буквально за три-четыре месяца достроить дом», — сказал Кравцов.

По его словам, в ближайшее время необходимо «сдвинуть эту ситуацию с места». Подмосковное правительство поддержит в вопросе.

Также Константин Кравцов пообещал разобраться с пробками в районе карьера Волкуша. После съезда с новой развязки поток автомобилей попадает на узкую дорогу, похожую на бутылочное горлышко.

Сворачивая с новой развязки, мы упираемся в сужение до двух полос. В летний период есть проблема с пробками, поскольку карьер у нас пользуется популярностью Константин Кравцов.

Сейчас разрабатывают проект расширения Лыткаринского шоссе — это поможет решить проблему.