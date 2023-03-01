Подмосковье 01 марта 2023, 15:26 Спортивный комплекс при стадионе «Авангард» в Домодедове построят до конца года

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Строительство крытого манежа с футбольным полем и физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной продолжается в Домодедове. В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья сообщили, что объекты планируется сдать к концу года.

К 1 марта строительная готовность манежа оценивается в 67%. Рабочие заканчивают устройство стеновых панелей и кровли. Продолжаются устройство фундамента под ледовую арену и монтаж конструкций здания ФОК.

На территории стадиона «Авангард» появится крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем. Заниматься здесь смогут до 60 человек одновременно. В двухэтажном спорткомплексе будут работать ледовая арена с трибунами и тренажерный зал.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков. Старт масштабной программе дали в 2023 году.