Подмосковье 16 ноября 2022, 20:48 Спортивный комплекс построят в деревне Гаврилково в Сергиевом Посаде

Читать 360tv в

В Сергиевом Посаде собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместится крытый каток. Для таких целей Миноблимущство уже согласовало предоставление в безвозмездное пользование земельный участок площадью 3,3 гектаров.

Сам комплекс будет возводиться в деревне Гаврилково, это будет проводиться в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Жители сами не раз просили о том, чтобы у них построили подобное учреждение.

Реклама

«Более того, рядом с Гаврилково, где согласовано предоставление участка площадью 3,3 га, располагается деревня Новоподушкино, в которой местная администрация выделила участки для многодетных семей. И ФОК здесь будет отличным дополнением!», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

В комплекс войдет футбольное поле, на котором постелят искусственное покрытие, там также появится крытый ледовый каток, рядом разместят автомобильную парковку. На все эти цели уже выделили порядка 15 миллионов рублей. В следующем году начнется процедура включения в программу Минспорта.