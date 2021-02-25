Новый спортивный комплекс открылся в подмосковном поселке Молодежный

Новый спортивный комплекс открылся в поселке Молодежный совсем недавно, но уже пользуется популярностью у местных жителей.

Ходить в спорткомплекс можно всей семьей, занятие найдется для каждого.

«Я приехал в Молодежный почти 50 лет назад, конечно, активно занимались лыжным спортом, но о таком ФОКе мы мечтали, конечно. Я думаю, что это будет стимул для развития спорта в нашем Молодежном», — рассказал Геннадий Бирюков, житель Молодежного.

Крытый ФОК с современным оборудованием и раздевалками открыт для всех желающих с девяти утра до 10 вечера. Он работает без выходных. Для отдыха после интенсивных тренировок есть сауна.

«В ФОКе у нас три спортивных зала, также еще зал фитнеса и тренажерный зал», — отметила Светлана Шеленок, директор МКУ ФОК «Молодежный».

В комплексе есть занятия и для детей. Для ребят старше 10 лет работает секция по практической стрельбе.

Совсем скоро в ФОКе появятся занятия по лыжам. Часть поселковой трассы как раз проходит возле комплекса.

В планах — обустроить территорию возле здания. Это еще один гектар. Там появится хоккейная коробка, а летом можно будет играть в футбол на открытом воздухе.