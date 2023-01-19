Подмосковье 19 января 2023, 12:01 Спортивный комплекс на улице Гагарина в Орехово-Зуеве достроят до конца года

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Строители приступили к возведению второго этажа. Полностью работы завершат до конца 2023 года.

В комплексе обустроят ледовую арену с искусственным льдом, а также раздевалки и тренерские. В здании откроют кафе, магазин и прокат инвентаря, а также зал для подготовки хоккеистов. В комплексе смогут одновременно находиться 330 человек, в том числе 75 спортсменов и 230 зрителей. На территории проведут благоустройство и организуют парковку на 55 мест.

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В Минстройкомплекса региона рассказали, что сейчас готовность объекта составляет 15%, работы идут в графике.

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