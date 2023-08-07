Подмосковье 07 августа 2023, 15:31 Спортивный комплекс «Юность» в Химках реконструируют к октябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» в Химках завершится досрочно. Объект должны были открыть в начале 2024 года. Однако сегодня общестроительные работы выполнены на 80%. Так что вернуться к занятиям спортсмены смогут уже в октябре.

Сейчас рабочие красят стены и потолки, меняют двери и окна, укладывают плитку. Фасад здания утепляют и готовят к облицовке. Также жители просили администрацию модернизировать теннисный корт. Специалисты уже начали замену покрытия.

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«К демонтажу старой отделки и конструкций мы приступили еще в марте. За полгода выполнили перепланировку, возвели новые перегородки, увеличили количество раздевалок и тренерскую, полностью заменили все коммуникации. На объекте продолжают работать более 50 строителей», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Хим Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Когда закончится капитальный ремонт, в спортивном комплексе будут проходить занятия по гимнастике, карате, греко-римской борьбе, большому теннису, футболу, мини-футболу и общей физической подготовке. Сейчас более 300 спортсменов временно перевели в другие учреждения — олимпийский центр «Планерная», «Новатор» и «Новые Химки».

Капитальный ремонт спортивного комплекса проходит в рамках программы «Спорт Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия».

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